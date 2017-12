Mundial de Beach Soccer começa nesta quinta-feira no Rio A 2.ª Copa do Mundo de Beach Soccer (Futebol de Areia) começa nesta quinta-feira, na Praia de Copacabana, no Rio, com status de grande competição. O apoio da Fifa, que já existia no ano passado, mas que passou a ser mais expressivo desta vez, melhorou a estrutura do evento: pela primeira vez houve uma fase eliminatória, em todos os continentes, e com exceção da seleção do Brasil, a anfitriã, nenhuma das outras 15 equipes foi convidada para a disputa. O jogo de abertura da competição, entre Nigéria e Argentina, está previsto para as 9h40. As outras partidas desta quinta-feira são: Portugal x Uruguai (11h), Itália x Bahrein (12h20) e Ilhas Salomão x Camarões (13h40). O Brasil estréia só na sexta-feira, às 11 horas, contra a Polônia. A seleção brasileira ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2005, realizada também em Copacabana e que foi conquistada pela França. Dessa vez, o time foi reformulado e o técnico Alexandre Soares teve de explicar várias vezes nos últimos dias porque deixou fora da lista os jogadores Jorginho, Neném e Robertinho. Durante entrevista coletiva de apresentação do evento, na tarde desta quarta-feira, na arena montada em Copacabana, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, disse que as 32 partidas da Copa do Mundo de Beach Soccer serão transmitidas por TV para 150 países. Ele também anunciou Copacabana como sede da Copa do Mundo de 2007 e explicou a preferência da Fifa pelo Brasil. ?Somos os pioneiros do beach soccer e aqui já existe uma boa estrutura para a modalidade?, afirmou o dirigente. Ricardo Teixeira também preside o Comitê Organizador da atual Copa do Mundo. ?A Fifa e a CBF estão empenhadas em projetar não só o beach soccer como o futsal, para que se tornem em breve esportes olímpicos?, avisou. As 16 equipes da competição se dividem em quatro grupos e as duas primeiras de cada se classificam para as quartas-de-final. Depois, vão ser disputados jogos no sistema mata-mata até a final, prevista para o dia 12 de novembro. Confira os grupos da Copa do Mundo: A - Brasil, Polônia, EUA e Japão B - Espanha, França, Canadá e Irã C - Ilhas Salomão, Camarões, Portugal e Uruguai D - Itália, Bahrein, Argentina e Nigéria