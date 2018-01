Mundial de cavalos novos começa 5ª Começa nesta quinta-feira o Concurso Hípico Mundial de Cavalos Novos, na cidade de Lanaken, na Bélgica. O Brasil estará participando com 9 conjuntos, representando a criação nacional do cavalo brasileiro de hipismo. A equipe segue com atletas de nome, como Manoel Poladian Filho, Vítor Alves Teixeira e Fábio Leivas da Costa, que irão competir nas categorias 5, 6 e 7 anos até domingo. Será a quarta participação brasileira no Mundial.