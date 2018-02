Mundial de Desportos Aquáticos: nado do Brasil vai à final A equipe brasileira do nado sincronizado fará a final neste domingo da rotina livre combinada no Mundial de Desportos Aquáticos, que está sendo realizado em Melbourne, na Austrália. Embaladas pela música da série "Perdidos no Espaço", as garotas estão classificadas na nona posição (88,500 pontos). As favoritas são as russas, com 99,000. Já a dupla formada por Lara Teixeira e Nayara Figueira ficou em 13.º lugar nas eliminatórias - apenas 12 avançam à final - com 88,666 pontos. As campeãs olímpicas Anastásia Davydova e Anastásia Ermakova, foram as melhores. Lara disputa na noite deste domingo as eliminatórias do solo técnico, com coreografia ao som de dança flamenca. Já a equipe brasileira feminina de Pólo Aquático estréia contra Porto Rico. Nos saltos ornamentais, César Queiroz e Cassius Duran competem no trampolim sincronizado.