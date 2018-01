Mundial de Hipismo: Brasil é azarão O Brasil não aparece entre as equipes favoritas a ficar entre as cinco primeiras colocadas no concurso de saltos dos Jogos Eqüestres Mundiais de Jerez de La Frontera (ESP) ? posições que garantem vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Rodrigo Pessoa, o atual campeão do mundo, também não é o primeiro nome nas indicações dos especialistas como candidatos ao título individual. Mas inicia a disputa do concurso de saltos nesta quarta-feira tentando ?surpreender?, segundo Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, que vai montar o cavalo Audi San Diego. ?Favoritos? São os alemãos. E depois França, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra... O Brasil é só um a mais, não está cotado para ficar entre os cinco. Mas foi assim na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Éramos apenas a 8ª, 9ª força, e ganhamos o bronze?, analisa Doda. Apesar das previsões contrárias e das dificuldades que o Brasil teve para montar a equipe de saltos, Doda afirma que o objetivo ainda é terminar entre os cinco primeiros, como em Roma, em 1998 (o Brasil foi quinto e Rodrigo Pessoa, o campeão individual). ?Se cada conjunto fizer sua parte, o Brasil tem chance.? Bernardo Rezende Alves, com Oberon, e Celso Ariane, com Quinta, completam a equipe, além de Rodrigo, que vai montar Baloubet du Rouet e também continua candidato ao título individual, mesmo que o favoritismo seja creditado ao alemão Ludger Beerbaum. A primeira prova nesta quarta-feira, com obstáculos a 1,50 m de altura, será do tipo caça, de velocidade. Mortes ? Dois cavalos participantes do enduro morreram, por excesso de esforço, na segunda-feira. Fire, de 9 anos, montado pela espanhola Anna Maxenchs Serra, morreu após completar o percurso. Floyd, montado pelo saudita Nik Isaac Wan Abdullah, desmaiou na quarta fase da prova, foi atendido por uma ambulância, mas morreu logo depois. A prova foi vencida por Ahmed Bin Mohd Al Maktoum, dos Emirados Árabes, com Bowman.