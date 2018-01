Mundial de Hipismo decide finalistas Os 25 conjuntos mais bem classificados na primeira fase do Mundial de Esportes Eqüestres, na cidade espanhola de Jerez de La Frontera, decidem neste sábado os quatro finalistas que disputarão o título no domingo. Nenhum brasileiro está classificado para a decisão, mas Rodrigo Pessoa ainda está torcendo pela desistência de um dos conjuntos ? ficou em 26º e ainda tem esperanças de competir na última prova. ?Sou o primeiro da lista se houver alguma desistência, mas acho muito difícil alguém desistir. Só se algum problema veterinário acontecer pela manhã. Mas não tenho chances de medalha porque já perdi 16,79 pontos?, lamentou Rodrigo, que defendia o título. Nesta sexta-feira não houve provas de salto. Os cavaleiros tiraram o dia para descansar. Na classificação individual, a liderança é do norte-americano Peter Wylde, com 1,55 ponto perdido. Em segundo está o francês Erik Navet, com 3,29, seguido pela sueca Helena Lundback, com 3,62; o francês Eric Levallois, que perdeu 4,16 pontos, é o quarto, e o holandês Jeroen Dubbeldam, com 4,90, é o quinto. A equipe brasileira ficou na nona posição e não assegurou uma das cinco vagas para a Olimpíada de Atenas/2004.