Mundial de Hipismo termina amanhã Serão realizadas neste domingo, em Jerez de La Frontera, na Espanha, as provas de encerramento do Mundial de Esportes Eqüestres. A competição, que começou no dia 10, termina com a final individual de salto, com os quatro melhores conjuntos da competição. O brasileiro Rodrigo Pessoa, que entrou na disputa para defender seu título, conquistado com "Lianos" em Roma/98, ficou fora da final. Por equipes, Rodrigo Pessoa com "Baloubet", Bernardo Rezende Alves com "Oberon", Álvaro Affonso de Miranda Netto com "San Diego" e Celso Ariani com "Quinta" ficaram com o nono lugar dentre os 21 países que lutaram pelo título. Os conjuntos brasileiros também perderam a chance de garantir vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, privílégio das equipes dos primeiros cinco países. Na prova deste domingo, cada um dos quatro cavaleiros finalistas entrará na pista tanto com seu próprio animal como com os três cavalos montados pelos adversários (método chamado de rodízio, para avaliar a capacidade dos cavaleiros independentemente do entrosamento de seu próprio conjunto). A altura máxima dos obstáculos é 1,50 m. A Alemanha lidera até o momento o quadro geral de medalhas do Mundial de Jerez, com quatro de ouro, duas de prata e três de bronze. A França - que no salto foi a campeã por equipes - ocupa a segunda posição, com quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.