Mundial de judô começa amanhã Embalado pela boa campanha no Pan-Americano de São Domingos, o judô brasileiro começa nesta quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), no Mundial de Osaka, a lutar pelo direito de ir à Olimpíada de Atenas. Na competição no Japão, 686 atletas de 102 países disputarão 84 vagas. Lutam na estréia Edinanci Silva e Mário Sabino (meio-pesado) e Daniel Hernandes (pesado).