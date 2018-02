Mundial de Melbourne tem mais dois recordes além de Phelps O Mundial de Natação de Melbourne não pára de registrar recordes. Além do imbatível norte-americano Michael Phelps, mais duas marcas foram alcançadas nesta quinta-feira. O destaque foi para a equipe feminina dos Estados Unidos de revezamento 4x200 metros. As nadadoras Natalie Coughlin, Dana Vollmer, Lacey Nymeyer e Katie Hoff estabeleceram a marca de 7min50s09, superando Alemanha e França. O recorde anterior pertencia às alemãs, que em 3 de agosto do ano passado haviam alcançado o tempo de 7min50s82, na Hungria. A outra marca quebrada nesta quinta também foi por uma norte-americana. Com o tempo de 28s16, Leila Vaziri igualou na final dos 50 metros costa o recorde mundial que ela mesmo tinha batido na última quarta, durante as semifinais.