Mundial de Natação: brasileiro em 7.º O brasileiro Kaio Márcio Almeida ficou em sétimo lugar, nos 100 m borboleta, na prova neste sábado pelo Mundial de Natação que está sendo realizado no Canadá. Ele obteve o tempo de 53s13. O campeão da prova foi o norte-americano Ian Crocker, que ainda quebrou o recorde mundial que pertencia a ele próprio: 50s40 contra 50s76. Michael Phelps, a estrela dos Estados Unidos, ficou com a prata (51s65). Na semifinal dos 50 m livre, Flávia Delaroli terminou em 12.º (25s53) e não avançou à final. Neste domingo a pernambucana Joanna Maranhão entra em cena nos 400 m medley, no último dia do Mundial. Na prova, que é sua especialidade, a brasileira tem chances de avançar à final. A eliminatória será às 10h30 e a final, às 19h. Joanna estará na quarta das cinco séries, na raia 5, ao lado da argentina Georgina Bardach ? bronze na Olimpíada de Atenas/2004 (a brasileira ficou em quinto lugar). A prova tem fortes candidatas, que já subiram ao pódio no Canadá, como as norte-americanas Kaitlin Sandeno e Katie Hoff.