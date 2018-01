Mundial de natação distribuirá mais de 1,5 milhão de euros A Fina (Federação Internacional de Natação) anunciou as premiações a distribuir no Mundial de Melbourne, na Austrália, no ano que vem. Serão 1.504.550 euros (cerca de 4.228.000 reais) para as provas em piscinas olímpicas. Já para o torneio de piscina de 25 metros serão distribuídos 312.650 euros (aproximadamente 878 mil reais). Individualmente, os melhores prêmios serão destinados para os vencedores tanto das provas da natação como dos saltos e do nado sincronizado: 9.380 euros (cerca de 26.358 reais). No Pólo Aquático, serão 47 mil euros (aproximadamente 132 mil reais) para ser dividido entre os jogadores. No Brasil, nenhum torneio, nem mesmo os principais, dá prêmios ou cachês para os nadadores (à exceção, claro, de competições com organização internacional). São distribuídas apenas medalhas, certificados e vagas em outras competições.