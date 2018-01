Mundial de Natação será em Montreal A Federação Internacional de Natação (Fina) decidiu nesta quinta-feira que a sede do Mundial de Natação 2005 será mesmo em Montreal, no Canadá. Em princípio, o torneio estava marcado para entre os dias 17 e 31 de julho, mas a Fina havia retirado a organização da cidade por conta de uma crise financeira e Atenas, Berlim e Moscou eram candidatas à vaga. ?Montreal deu todas as garantias necessárias para um normal desenvolvimento do evento na cidade?, diz um comunicado da entidade. Na semana passada, o diretor do comitê organizador do Mundial de Natação, Yves Desrochers, foi encontrado morto em seu veículo, com uma arma ao lado. Segundo amigos da vítima, ele cometeu suicídio por estar sofrendo depressão.