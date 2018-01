Mundial de Natação tem 3 candidatos Atenas, Berlim e Moscou apresentaram oficialmente a candidatura para sediar o Mundial de Natação de 2005. As três cidades disputam o direito de substituir Montreal, de onde a competição foi tirada pela Federação Internacional de Natação (Fina) por problemas na organização. Como Montreal apresentou problemas financeiros para organizar o Mundial, a Fina decidiu no último dia 19 trocar a sede do campeonato, programado para acontecer de 17 a 31 de julho. A cidade escolhida será anunciada até 15 de fevereiro.