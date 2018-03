Mundial de Natação termina com 14 recordes O 10º Mundial de Esportes Aquáticos terminou, neste domingo, em Barcelona, com a quebra de 14 recordes mundiais, cinco deles do norte-americano Michael Phelps, de 18 anos, destaque da competição, com três medalhas de ouro. Neste domingo, Phelps ganhou os 400 metros medley, com o tempo recorde de 4min09s09. Ele já ganhar o ouro nos 200 metros medley e nos 200 metros borboleta. O nadador dos Estados Unidos obteve o segundo lugar nos 100 metros borboleta e no revezamento 4x200 livre. Confira os resultados das provas deste domingo: Revezamento 4 x 100 medley masculino: EUA - 3min31s54 - recorde mundial 400 metros medley feminino: Yana Klochkova (Ucrânia) - 4min36s74 400 metros medley masculino: Michael Phelps (EUA) - 4min09s09 - recorde mundial 50 metros livre feminino: Inge de Bruijn (HOL) - 24s47 1.500 metros livre masculino: Grant Hackett (AUS) - 14min43s14 50 metros costas masculino: Thomas Rupprath (ALE) - 24s80 50 metros peito feminino: Luo Xuejuan (CHI) - 30s67 Confira os recordes mundiais: 50 metros peito masculino - 59s78 - Kosuke Kitajima (JAP) - dia 21/7 50 metros borboleta masculino - 23s43 - Matt Welsh (AUS) - dia 21/7 200 metros borboleta masculino - 1min53s93 - Michael Phelps (EUA) - dia 22/7 200 metros medley masculino - 1min57s52 - Michael Phelps (EUA) - dia 24/7 200 metros peito masculino - 2min09s42 - Kosuke Kitajima (JAP) - dia 25/7 200 metros medley masculino - 1min56s04 - Michael Phelps (EUA) - dia 25/7 100 metros borboleta masculino - 51s76 - Andriy Serdino (UCR) - dia 25/7 100 metros borboleta masculino - 51s47 - Michael Phelps (EUA) - dia 25/7 100 metros borboleta masculino - 50s98 - Ian Crocker (EUA) - dia 26/7 50 metros costas masculino - 24s80 - Thomas Rupprath (ALE) - dia 27/7 200 metros medley masculino - 4min09s09 - Michael Phelps (EUA) - dia 27/7 Revezamento 4 x 100 metros medley masculino - 3min31s54 (EUA) - dia 27/7 100 - metros peito feminino - 1min06s37 - Leisel Jones (AUS) - dia 21/7 200 - metros peito feminino - 2min22s99 - Amanda Beard (EUA) - dia 25/7 - igualou o tempo de Qi Hui (CHI) em 13/4/2001