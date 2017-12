Mundial de Triatlo: Miyashiro fica em 13º O santista Paulo Miyashiro foi o melhor brasileiro, neste domingo, no Mundial de Triatlo de Funchal, na Ilha da Madeira (POR), última seletiva para a Olimpíada de Atenas. Paulo completou os 1,5 quilômetros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida em 1h42min21, o 13º tempo. O gaúcho Leandro Macedo chegou em 53º (1h46min57). Juraci Moreira e Virgílio de Castilho não terminaram a prova, vencida por Bevan Docherty, da Nova Zelândia (1h41min04). A Confederação Brasileira de Triatlo (CBTri) confirma nesta segunda-feira o grupo masculino na Olimpíada, a partir da divulgação do ranking da União Internacional de Triatlo (ITU). O brasileiro mais bem colocado terá vaga garantida. Os outros (um ou dois, dependendo da classificação mundial) serão indicados pelo resultado nas seletivas. Pelas regras da ITU, as vagas de um país são proporcionais ao número de atletas mais bem colocados no ranking, limitado a três. Sandra Soldan, Mariana Ohata e Carla Moreno, que já estão classificadas, não foram bem em Portugal. Carla foi 43ª (2h00min57) e Sandra a 46ª (2h02min11), com Ana Cristina Bocanera em 57º (2h04min53). Mariana não completou a prova. A campeã foi a americana Sheila Taormina (1h52min17).