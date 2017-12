Mundial destaca evolução das mulheres A evolução do atletismo feminino foi notada no Mundial de Helsinque. As mulheres conseguiram diminuir a distância que as separavam dos homens no atletismo brasileiro. As meninas do revezamento 4 x 100 m ficaram em quinto na primeira final de Mundial - os homens não foram à decisão pela primeira vez em dez anos do campeonato. E o revezamento 4 x 400 m ficou em 6º, com novo recorde sul-americano na semifinal, mas foi desqualificado. O técnico Katsuhico Nakaya observa que a receita é simples: "basta dar condições", afirma. "Elas conseguiram se aproximar porque houve oportunidade de desenvolvermos um trabalho do ano passado para cá". Os revezamentos 4 x 100 m e 4 x 400 m ainda precisam ganhar segurança competindo mais vezes - o Mundial foi a segunda prova da equipe do 4 x 100 m esse ano, por exemplo - se possível em meetings internacionais. Nakaya também vai sugerir à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) a criação de mais campings, como o que pode fazer esse ano, mas reunindo atletas da velocidade e do revezamento adultas, sub-23, juvenis e menores. Jayme Neto Jr., que dirigiu o 4 x 400 m, vai sugerir a organização de um circuito brasileiro de revezamento. Mas também é preciso seguir aperfeiçoando as atletas, individualmente, nas provas dos 100 m e 200 m. Lucimar de Moura, 31 anos, foi a melhor velocista em Helsinque (5ª no revezamento, 11ª nos 200 m e 12ª nos 100 m), mas a esperança vem do aparecimento de corredoras jovens como Thatiana Ignácio, 22 anos, Raquel Costa, 21, e Franciela Krasucki, 17, que vieram ao Mundial para o revezamento, e ainda de uma geração, entre 15 e 17 anos, com Wanda Gomes, Tatiane Ferraz, Bárbara Leôncio e Josiane Valentim, que pode apresentar resultado se for bem trabalhada. "O revezamento ajuda porque cria competitividade entre elas, estimula". Fabiana Murer, de 23 anos, do salto com vara disputou o seu primeiro Mundial e do Brasil no salto com vara, prova que foi incluída no programa do torneio há quatro edições e teve a estrela principal em Helsinque, a russa Yelena Isinbayeva. Fabiana saltou 4,40 m repetindo sua melhor marca, recorde brasileiro, e ficou muito perto da final. O técnico Elson Miranda já planejou como continuar fazendo a prova evoluir. Marcou novo camping com o russo Vitali Petrov, que foi técnico do recordista mundial Serguei Bubka, para setembro, no Ibirapuera. Fabiana deverá passar uma temporada na Alemanha, em Colônia, na casa da também saltadora Micaela Heitkoter, para "aprender" a competir na Europa. "Nessa prova o atleta tem de se deslocar com o implemento, as varas, que são difíceis de transportar de um lado para outro, principalmente para uma mulher sozinha", explica Elson. Das 13 mulheres que vieram para a Finlândia, apenas Elisângela Adriano, no arremesso do peso, que volta de cirurgia, e Maíla Machado, que foi muito prejudicada - caiu na única série eliminatória feita com muita chuva e vento (depois o programa foi suspenso por duas horas) -, não foram bem.