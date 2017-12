Mundial já tem seis desfalques Velocistas norte-americanos, fundistas africanos, saltadores suecos e russos, lançadores cubanos - o Mundial de Atletismo, a partir de sábado, em Helsinque, na Finlândia, é uma das competições mais globalizadas do mundo. Mesmo assim, o Mundial será afetado pela ausência de alguns campeões olímpicos nos Jogos de Atenas, em 2004, lista que aumentou para seis nesta segunda-feira. Entre as ausências, a do sueco Christian Olsson, ouro olímpico no salto triplo, favorece o brasileiro Jadel Gregório, a maior esperança do Brasil de bom resultado. Após 22 anos, o Mundial volta para o lugar onde nasceu. A capital finlandesa foi a sede da primeira edição, em 1983. Na época, a comunidade mundial do atletismo não se reunia desde a Olimpíada de Munique, em 1972, atingida por sucessivos boicotes (o torneio teve 153 países, com União Soviética e Alemanha ganhando a maioria das provas). Desta vez, o Mundial terá cerca de 2.000 atletas, de 205 países, segundo Antti Pihlakoski, diretor-executivo do Comitê Organizador. Estão entre as ausências o marroquino Hicham El Guerrouj, que ganhou os 1.500 m e os 5.000 m em Atenas - contraiu um vírus que o afastou das pistas. Olsson perdeu a temporada por causa de uma lesão no pé e o campeão olímpico dos 200 m, o norte-americano Shawn Crawford, só correrá os 100 m, também devido a uma lesão no pé. A britânica Kelly Holmes, campeã em Atenas dos 800 m e 1.500 m, também se retirou por causa de lesão. Nesta segunda, o japonês Koji Murofushi, campeão olímpico no martelo, anunciou que não irá a Helsinque, assim como o tricampeão do lançamento do dardo, Jan Zelesny. A maior ausência, no entanto, anunciada há alguns dias, será a do jamaicano Asafa Powell, recodista mundial dos 100 m (9s77). Powell sofreu uma contusão no músculo adutor e deixou o caminho livre para o campeão olímpico, o americano Justin Gatlin, que poderá vencer os 100 m e 200 m.