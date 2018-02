Mundial: Lenílson fica fora da final O velocista brasileiro Vicente Lenílson ficou de fora das finais da prova de 60 metros do Mundial de Atletismo Indoor, que está sendo disputado em Birmingham, na Inglaterra. Com o tempo de 6.70, o brasileiro não conseguiu índice para chegar à final, vencida pelo norte-americano Justin Gatlin que marcou o tempo de 6.46s. Kim Collins (St Kitts-Nevis) ficou com a medalha de prata ao atingir a marca de 6.53. O o britânico Jason Gardener foi medalha de bronze, com a marca de 6.55. O brasileiro foi bem na primeira seletiva, quando atingiu a marca de 6.63; se classificou para as semifinais e igualou o recorde sul-americano do percurso, em poder de Robson Caetano - obtida em 30 de janeiro de 87 na pista Sindelfingen, na Alemanha.