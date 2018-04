Mundial masculino começa hoje em Madri Começa hoje na Espanha a 23ª edição do Mundial de Handebol. A partida que abre a competição colocará os donos da casa diante da Argélia na Caixa Mágica, em Madri. Bronze no último Mundial e também em três edições dos Jogos Olímpicos (Atlanta, Sydney e Pequim), a Espanha desafia o favoritismo da França, atual bicampeã olímpica e mundial. Quanto ao Brasil, as ambições são modestas. A equipe almeja estar entre as quatro da chave que avançam à segunda fase. A seleção estreia amanhã, contra a Alemanha. A TV Esporte Interativo cobre o evento.