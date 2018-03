Mundial: pólo-aquático perde outra A seleção brasileira masculina de pólo-aquático perdeu por 7 a 4 para a Eslováquia nesta quarta-feira e está virtualmente eliminada na primeira fase do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo disputado em Barcelona. Com a segunda derrota consecutiva, o time brasileiro caiu para último lugar no Grupo D e com remotas chances de classificação para a segunda fase. Fechando a rodada nesta chave, a Espanha venceu a Rússia por 10 a 8. Nesta sexta-feira, a equipe do Brasil vai enfrentar a Rússia e além de vencer, terá de torcer por uma combinação de resultados. Com a vitória, os espanhóis lideram o grupo. Os russos aparecem em segundo e a Eslováquia é a terceira colocada.