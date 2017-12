Mundial: revezamento do Brasil cai fora A equipe brasileira do revezamento 4 x 100m masculino foi eliminada, nesta sexta-feira, nas eliminatórias do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Helsinque (Finlândia). Cláudio Roberto Souza, Bruno Pacheco, Basílio Moraes e André Domingos terminaram sua bateria na quinta colocação, com o tempo de 38s92. Os classificados para a final do revezamento, que acontecerá neste sábado, foram França, Jamaica, Alemanha, Austrália, Trinidad e Tobago, Grã Bretanha, Japão e Antilhas Holandesas. A surpresa ficou por conta da equipe dos Estados Unidos, que foi desclassificada por ter derrubado o bastão na primeira passagem.