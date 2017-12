Mundial teve 2 casos de doping por THG Um dia depois de anunciar casos de doping por THG no Mundial de Paris, disputado em agosto, a IAAF resolveu ser mais clara e revelou terem sido 2 atletas que tiveram resultado positivo. Mas a entidade que controla o atletismo não identificou o nome dos envolvidos. Segundo a IAAF, 402 amostras passaram por novos exames em busca do THG, a nova droga que já se transformou no maior escândalo de doping da história. A entidade também revelou que as federações dos países dos 2 atletas flagrados no Mundial foram avisadas e os envolvidos têm até 21 dias para pedirem a realização da contraprova.