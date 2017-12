Mundial: velocistas brasileiras avançam Duas velocistas brasileiras foram bem em provas classificatórias deste domingo, segundo dia do Mundial de Atletismo de Helsinque. Lucimar Moura fez o tempo de 11s.28 e se classificou para as quartas-de-final dos 100 metros rasos. Ela fez o terceiro tempo de sua série, dominada pela jamaicana Sherone Simpson (11.12). O melhor tempo do eliminatória ficou com a francesa Christine Arron, na segunda série, que cravou 11s.03. Lucimar Teodoro também avançou, ao fazer o quinto tempo na primeira eliminatória dos 400 metros. A brasileira marcou 52s19 em uma série dominada pela norte-americana Deedee Trotter, que fez 51s.44. A outra brasileira nesta prova - Laura Almirao - fez o tempo de 52s.69, chegou em terceiro em sua bateria e não conseguiu a classificação. RECORDE BRASILEIRO - Fabiana Muerer não conseguiu passar da primeira eliminatória na prova de salto com vara, mas teve motivos para comemorar. Neste domingo, ela saltou 4m40 e quebrou o recorde brasileiro da modalidade.