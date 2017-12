Mundial: velocistas serão as estrelas O Mundial de Atletismo que começa nesta sexta-feira e prossegue por dez dias na cidade canadense de Edmonton, Estado de Alberta, Canadá, reunirá, no Commomwealth Stadium, as principais estrelas do esporte em busca das medalhas e dos prêmios em dinheiro que representa ir ao pódio. No total, a competição distribuirá US$ 5,22 milhões em premiação. Mais uma vez, as estrelas do Mundial serão os reis da velocidade, os norte-americanos Maurice Greene e Marion Jones, que vão lutar pelo terceiro título nos 100 metros rasos. O Brasil levou 19 atletas ao Canadá e as melhores chances de medalha são com Maurren Higa Maggi, no salto em distância, com o revezamento 4 x 100 m e com Fabiane dos Santos, nos 800 m. Marion Jones, campeã olímpica e mundial, não perde uma corrida nos 100 m desde 1997. A velocista não fará o salto em distância, mas aspira a medalha de ouro também nos 200 m, depois de não competir a prova no Mundial de Atenas, em 1997, e machucar-se em Sevilha, em 1999. "A medalha de ouro nos 200 m está na lista das coisas que eu desejo conseguir". Marion não sabe se disputará o revezamento 4 x 100 m. Na Olimpíada de Sydney ganhou três medalhas de ouro (100, 200 e 4 x 400 m) e duas de bronze (distância e 4 x 100 m). "Ainda quero as medalhas e espero dominar minhas provas por mais alguns anos. Quem sabe, então, serei uma lenda." Greene disse que não se sente pressionado pelo compatriota Tim Montgomery, que fez os 100 m em 9s84 no Meeting de Oslo, Noruega, o melhor tempo do ano. "Tim teve condições de vento perfeitas. Estaria preocupado se tivesse quebrado o meu recorde mundial (de 9s79)." ?Mo? Greene foi o atleta de maior sucesso há dois anos em Sevilha - ganhou o ouro nos 100, 200 e 4 x 100 m. O atleta de Trinidad e Tobago, Ato Boldon, também quer o pódio nos 100 m, e observou que Greene sofre com uma tendinite no joelho. Nas provas de meio-fundo, o marroquino Hicham El Guerrouj tentará conseguir seu terceiro título mundial nos 1.500 m e recuperar-se da desilusão olímpica - em Sydney foi derrotado pelo queniano Noah Ngeny (expulso da equipe do país por não participar dos treinamentos). O etíope Haile Gebrselassie, recordista mundial dos 5.000 e 10.000 m, com uma contusão no pé e disse que deu "graças e Deus por estar no Canadá". Gebrselassie vai correr os 10.000, sonhando com o quinto título. Doping e Regras - A Federação Internacional de Atletismo vai fazer exames antidoping para o controle do uso do hormônio de crescimento eritropoietina (EPO), em 20% dos atletas, pela primeira vez na história dos mundiais de atletismo. Também anunciou, hoje, que punirá com desclassificação, a partir de 2003, a segunda saída falsa dos atletas das provas de velocidade, até os 400 metros.