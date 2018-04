Mundo conhece o homem mais rápido Neste domingo o mundo vai conhecer o homem mais rápido do planeta. Pelo menos esta é a proposta da final dos 100 metros, prova nobre do atletismo, prevista para às 17h10 horário de Brasília no Estádio Olímpico de Atenas. A competição, que não terá a presença do recordista mundial Tim Montgomery (9s78), flagrado em exame antidoping, deve reunir os favoritos ao título, salvo algum imprevisto nas semifinais, que deverão ser realizadas a partir das 14 horas (de Brasília) deste domingo. É grande a expectativa de uma quebra de recorde mundial ou pelo menos que seja estabelecida a melhor marca do ano. Até o início da Olimpíada, quem correu mais rápido em 2004 foi o americano Shawn Crawford, com o tempo de 9s88, seguido do jamaicano Asafa Powell e do também americano Maurice Greene, ambos com 9s91. Mas, dos velocistas inscritos na competição, a melhor marca é de Greene, que ostenta o segundo melhor tempo da história, 9s79, apenas um centésimo acima da de Montgomery. Outros velocistas considerados fortes são o americano Justin Gatlin e Kim Collins de Sant Kitts e Nevis. O recorde olímpico é do canadense Donovan Bailey, que correu os 100 metros em 9s84 nos Jogos de Atlanta. Na prova, o Brasil inscreveu três velocistas: André Domingos, Vicente Lenilson e Jarbas Vasconcelos. Todos passaram pela primeira bateria eliminatória do sábado. Finais - O atletismo deve ter mais duas finais além do salto triplo masculino e da maratona feminina. Uma delas é o salto em altura, prova que começa às 13h30 de Brasília, na qual o favorito é o sueco Stefan Holm, que este ano teve a melhor marca entre os finalistas, 2m37. Ele deve ser seguido de perto pelo ucraniano Andreiy Sokolovskyy, que saltou 2m35 em 2004, e pelo checo Jaroslav Baba, com 2m34. O recorde mundial da prova é do cubano Javier Sotomayor, 2m45, estabelecido em 1993. O recorde olímpico é do americano Charles Austin, 2m39 na Olimpíada de Atlanta/96. Outra final do dia é a do arremesso de martelo, que começa 15h30 de Brasília. Pelos tempos deste ano, os favoritos são o bielo-russo Ivan Tikhon, que tem a marca de 84m46, seguido pelo húngaro Adrian Annus, com 83m65, e pelo também bielo-russo Vadzim Dzeviatouski, com 82m91. O recorde mundial pertence a Yuriy Sedykh, pela antiga União Soviética, 86m74, estabelecido em 1996. O recorde olímpico é de outro soviético, Sergey Litvinov, com 84m80, na Olimpíada de Seul/88.