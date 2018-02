Munique é candidata a sede dos Jogos de Inverno de 2016

A Federação Olímpica de Esporte da Alemanha (DOSB) escolheu neste sábado a cidade de Munique como a candidata para realizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2016. A Assembléia da DOSB escolheu Munique em Hamburgo por unanimidade para organizar os Jogos em colaboração com as localidades de Garmisch-Partenkirchen e Shönau. "Queremos os jogos", disse o presidente do DOSB, Thomas Bach. A candidatura de Munique conta com o apoio do Governo federal e do Governo bávaro.