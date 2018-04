Murer se diz confiante para duelo com Isinbayeva Fabiana Murer, enfim, voltará a enfrentar a rival Yelena Isinbayeva neste sábado. Depois de quase um ano, a campeã mundial indoor duelará com a bicampeã olímpica no Pole Vault Stars, festival de salto com vara em Donetsk, na Ucrânia. Embalada por uma temporada de conquistas em 2010, a brasileira revelou confiança na véspera do confronto.