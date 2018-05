Muricy define time e escala Flamengo com só três tiulares

Muricy já não poderia contar com três jogadores suspensos, casos do zagueiro Wallace, do volante Cuéllar e do atacante Guerrero, mas também optou por poupar outros titulares, como o lateral-direito Rodinei e o volante Willian Arão.

Na vaga dos suspensos vão entrar César Martins, que substituiu Juan no clássico com o Fluminense, Márcio Araújo e Felipe Vizeu, destaque do time que conquistou em janeiro o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na manhã desta terça, em treinamento, Muricy escalou a equipe principal com a seguinte formação: Paulo Victor; Pará, César Martins, Juan e Chiquinho; Márcio Araújo, Canteros e Mancuello; Gabriel, Éverton e Felipe Vizeu. Será este o time do Flamengo para o duelo com a Cabofriense.

No treinamento, a equipe reserva trabalhou com: Alex; Rodinei, Antonio Carlos, Dumas e Arthur Henrique; Léo Duarte, Ronaldo e Arão; Jajá, Thiago Santos e Douglas Baggio.

Motivado para o confronto desta quarta-feira, o zagueiro César Martins espera que o Flamengo repita a boa atuação do clássico com o Fluminense. "Se jogar com Wallace ou Juan, fico muito feliz. Eu os vi na televisão, então não tem explicação ter uma experiência dessas. Agora é jogo sério, de campeonato. A gente não quer perder. Lógico que temos uma pressão a mais pelo que fizemos contra o Fluminense. Todo mundo vai esperar igual ou além", afirmou.