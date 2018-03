Muricy e Cuca são os preferidos da diretoria O Santos já escolheu seus alvos: Muricy Ramalho e Cuca, técnicos de São Paulo e Botafogo, respectivamente, são os preferidos para ocupar a vaga de Leão. O diretor de futebol Luiz Antônio Ruas Capella afirmou que Márcio Fernandes, técnico das categorias de base, vai dirigir o time no clássico contra o São Paulo, domingo. ''Mas depois vamos procurar trazer alguém o mais rápido possível'', declarou. ''Queremos um técnico do mesmo nível de Leão e Luxemburgo'', definiu o cartola. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, espera que uma vitória do seu time no domingo ajude a derrubar Muricy Ramalho no São Paulo. Teixeira já teria, inclusive, pedido ao treinador que não converse com nenhum outro clube. O presidente santista avalia que o atual comandante tricolor tem o perfil ideal para assumir o Santos. O outro nome no topo da lista do clube é o de Cuca, do Botafogo. Capella confirma que tentou contratá-lo em fevereiro deste ano, quando o Santos ia mal no Estadual, mas Cuca não quis deixar o time carioca - que hoje joga seu futuro na Copa do Brasil, ante o Corinthians. Caso não aconteça o acerto com Muricy ou Cuca, o Santos têm uma série de outras possibilidades, hoje menos cotadas. Paulo Autuori (no Catar), Tite, Geninho e Ney Franco (todos desempregados) estão nesta ''segunda lista''.