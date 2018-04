Muricy faz festa em dobro

Desde 2005 Muricy Ramalho não ia ao Morumbi e entrava no vestiário dos visitantes. Estranhou, também, sentar no banco de reservas do adversário. De volta à casa em que conquistou os últimos três títulos brasileiros, o agora palmeirense reviu amigos, recebeu abraço da maioria dos atletas e criticou alguns desafetos da diretoria. "Fiz um bom trabalho aqui, apesar de alguns traíras não acharem", disse, sem citar nomes. Confira mais imagens do clássico e notícias dos clubes no canal especial Muricy achou o saldo positivo após o empate sem gols. "Fui muito bem recebido, não poderia ser diferente", contou. "O mais legal foi reencontrar o pessoal. Sou agradecido a todos os jogadores, que me ajudaram a ser campeão." O técnico comentou o comportamento dos atletas que, após sua demissão, resolveram criticá-lo. Sobre Dagoberto, achou normal as reclamações de que ele era sempre substituído. Já sobre Hugo... "A diretoria queria mandá-lo embora e eu sempre briguei por ele. Deu uma declaração infeliz, mas não é má pessoa", falou. "Eu faço as coisas pelas pessoas, mas não espero nada em troca. Não me preocupo se alguém fica bravo comigo." Os torcedores são-paulinos se dividiram nas arquibancadas. Enquanto alguns vaiaram na hora em que o nome do treinador foi anunciado, a maioria gritou "É Muricy" logo depois. Em campo, o técnico conseguiu armar sua equipe para frear as arrancadas rivais. "É difícil jogar contra um time que já sabe como a gente joga. Fica difícil se reinventar", reconheceu o são-paulino Richarlyson. A manutenção dos 4 pontos de diferença foi o fator para os palmeirenses terem gostado do resultado. "Foi fundamental ter mantido a distância, eles são muito perigosos quando acertam", lembrou Muricy. "O empate foi justo, os dois times tiveram chances parecidas. Foi um jogo de muita pegada e também marcação." O treinador está confiante no seu tetracampeonato nacional. Com o elenco que tem em mãos e a chegada de Vágner Love, acredita que será complicado o Palmeiras perder o título. "Nosso time é consistente, mas não brilhante. E é isso que precisa para ser campeão", justificou. "Bater a gente é muito difícil." Edmílson, que alternou a posição de volante e zagueiro, acha que é cedo para falar em título. "Tem muita coisa pela frente", avisou. "Temos de continuar com a regularidade." O atleta afirmou que esperava gols no clássico. "Achei que ia ser um jogo mais aberto. Os dois times poderiam ter dado um pouco mais para fazer um bonito espetáculo."