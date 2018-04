Muricy não quer ser protagonista do clássico Muricy Ramalho não aguenta mais ler seu nome nos jornais e na internet. E nem ouvi-lo na televisão e no rádio. Ontem, o treinador disse estar incomodado com tanto destaque que a mídia tem dado a ele. "Não se fala no jogo, apenas no Muricy", reclamou. "Estão dando muita importância e não acho isso legal. Deve se falar mais do clássico." Muricy vai reencontrar amanhã no Morumbi, pela primeira vez, o time que comandou nos últimos anos, com três conquistas nacionais. Espera não ter surpresas. "A gente está vendo que o São Paulo não mudou muito. É um time parecido (com o que deixou)", contou. "O Ricardo Gomes tentou mudar a parte tática no começo, mas viu que não dava para jogar daquela maneira", lembrou, elogiando seu sucessor. "Está me substituindo bem." O treinador, que não deve ter Cleiton Xavier no clássico (segue com dores no tornozelo), protege Ricardo Gomes das críticas - o são-paulino foi bastante comparado com Muricy assim que chegou ao clube. "Vocês (jornalistas) só falam de mim lá, ele tem razão em ficar chateado."