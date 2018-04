Muricy planeja apostar na bola parada

Outra arma de Muricy é o mistério. Não há como esconder que Léo voltará no lugar de Émerson Palmieri. A dúvida mesmo é na lateral-direita. Galhardo ainda não superou o drama da morte do irmão Marquinhos e Bruno Peres ficou muito tempo parado e pode sentir o ritmo forte do clássico. Com isso, é provável que o meia Felipe Anderson continue improvisado na posição.

"A gente tem dois dias ainda, mais um treino e vou levar até a hora do jogo essas dúvidas", disse Muricy após o treino de dois toques em campo reduzido, ontem à tarde. / SANCHES FILHO