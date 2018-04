Muricy quebra cabeça por substituto de Diego A suspensão de Diego Souza está dando dor de cabeça em Muricy Ramalho. Sem poder contar com um dos principais jogadores do time, o técnico testou no treino de ontem o volante Sandro Silva mais avançado, para atuar ao lado de Cleiton Xavier no meio-campo no jogo de amanhã contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.