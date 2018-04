Muricy quer mais do Palmeiras

O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, anteontem, no Mineirão, manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro - quatro pontos a mais do que o time mineiro, segundo colocado - e levou uma certeza a Muricy Ramalho: a equipe está no caminho certo, mas precisa ainda mais para buscar o título. O treinador gostou da atitude do time no último jogo: marcou no campo adversário e teve forças para conseguir a igualdade após sair em desvantagem no início da partida. "Gosto de organização, que o time saiba o que fazer em campo", declarou. Há alguns dias, Muricy afirmou que o São Paulo tem um dos melhores elencos da competição. Ele não se cansa de falar que para ser campeão é preciso ter um plantel grande, com variadas opções. "Perdemos o Obina (machucado) e o Ortigoza estava à disposição", lembrou. O treinador prefere não dizer se o Palmeiras está pronto para ser campeão ou se é preciso mudar algumas peças na equipe. "É injusto analisar, ainda precisamos sentir os jogadores." Muricy, porém, pede reforços à diretoria. "Tem de qualificar mais (o time), o campeonato é longo. Realmente o Palmeiras está aberto para se qualificar. E não é só para esta competição, tem o ano que vem..." Vágner Love é a opção número 1 das contratações palmeirenses - o atacante tenta a liberação do CSKA. "Se ele quer ser convocado para a seleção brasileira, acho que tem de voltar para o Palmeiras", sugeriu Muricy. Além de tentar Love e um outro meia, a cúpula alviverde se movimenta para dar mais ânimo ao grupo atual. Após avisar que ninguém deixará o Palestra Itália até o fim do ano, a diretoria deu um aumento salarial para Pierre e Cleiton Xavier. Outros jogadores também podem ser bonificados. Segundo o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, o momento é de agradar os atletas que têm sido destaque na competição. Amanhã, às 18h30, o time recebe o Botafogo para fechar o primeiro turno.