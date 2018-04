Muricy Ramalho aposta em Neymar para Ganso ficar no Santos

SANTOS - Uma semana depois de Neymar surpreender o mundo do futebol ao anunciar que fica no Santos até a Copa de 2014, Muricy Ramalho ainda comemora e prevê que o acontecimento terá reflexos positivos imediatos, inclusive para que a outra estrela do clube, Ganso, reveja a decisão de ir para o futebol europeu já.

"A permanência de Neymar é importante para o Ganso, para mim e para todos quererem ficar mais tempo no Santos", disse o técnico, no programa Arena SporTV, ontem. Ele lembrou que Neymar e Ganso estão sempre juntos, tratam-se como irmãos e que agora o meia terá forte motivo para mudar de ideia. A diretoria promete chegar a um acordo com o meia em janeiro, reduzindo a diferença entre o salário dele e o de Neymar.

Muricy acredita que Neymar será campeão com a seleção na Copa de 2014 e se tornará o número um do mundo. "Hoje já está entre os melhores, mas o correto é ele ser o terceiro do mundo. Messi é o primeiro, Ronaldo português o segundo e depois ele. Neymar é gênio. Faz coisas que nem ele acredita. Há muitos e muitos anos não surgia um jogador tão diferente como ele", analisou o treinador.

Mourinho, não. Muricy acredita que embora seja um jogador fora de série, Neymar poderia enfrentar dificuldade com o rigor tático de José Mourinho no Real Madrid, porque teria que atuar numa posição fixa e ainda voltar para ajudar na marcação. "No Santos e na seleção ele tem total liberdade do meio para frente", argumentou.

Além disso, o técnico acha que o atacante evoluiu nos últimos meses, mas que ainda está em formação. "Neymar está só com 19 anos e tem muito a aprender. O importante é que ele escuta as pessoas e é educado".

Crise de nervosismo. Depois de sete meses de convívio quase diário com o craque, Muricy concluiu que o ato de indisciplina de Neymar que determinou a demissão do técnico Dorival Júnior, em setembro do ano passado, foi provocado por uma crise de nervosismo do jogador. "Hoje, ele (Neymar) está mais amadurecido. E a família cuida bem dele", analisou o treinador.

Muricy, agora, voltará suas atenções para Paulo Henrique Ganso. A ideia é fazer com que o meia chegue ao Mundial de Clubes, marcado para o próximo mês, em perfeitas condições físicas. O comandante lembrou que o meia sempre atua bem no primeiro jogo quando volta de contusão, mas depois costuma cair de rendimento.

Por isso, desta vez está sendo feito um trabalho de condicionamento para que ele esteja 100% em dezembro.