Muricy vai de time B diante do Coritiba

SANOTS - Muricy Ramalho não muda o Santos B para tentar a segunda vitória consecutiva diante do Coritiba, hoje, pela 36.ª rodada do Brasileiro. Outra vez foi ele quem se encarregou da preparação da equipe no treino da sexta-feira e passou informações sobre o adversário, mas o técnico no jogo será o seu auxiliar, Tata.

"O time não derrotou o Ceará por acaso. Até quem não foi bem em Fortaleza merece uma segunda chance e por isso a escalação está mantida", anunciou Muricy. O técnico lembrou que alguns jogadores ainda poderão garantir vaga na delegação para o Mundial. E defendeu a equipe. "Da forma como andaram falando deu a impressão que o Santos era um catadão, um bando de jogadores juntado às pressas, mas esse time foi trabalhado."

As atuações de Aranha (defendeu um pênalti), Bruno Aguiar (autor de dois gols), e de outros eternos reservas não surpreenderam o treinador. Ele também destacou que a maioria dos titulares de hoje vai integrar o Santos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista de 2012, enquanto o time do Mundial estará em gozo de férias.

O treinador não concorda que se o Santos tivesse levado mais a sério o Brasileiro, após a conquista da Libertadores, estaria na briga pelo título. "Não abrimos mão do Brasileiro. Abriram por nós". Ele aponta a convocação dos principais titulares para defender a seleção brasileira como maior responsável pela campanha ruim do time. Muricy lembra que no dia seguinte à conquista da Libertadores, o time ficou sem oito jogadores.

"Cinco foram para a seleção e três, vendidos. Ficamos 14 jogos sem Neymar, 22 sem Ganso e Elano e 12 sem Danilo. Quando se perde Neymar e Ganso não está se perdendo qualquer um".

CORITIBA X SANTOS

CORITIBA: Vanderlei; Jonas, Jéci, Emerson e Lucas Mendes; Willian, Léo Gago, Davi e Rafinha; Marcos Aurélio e Leonardo. Técnico: Marcelo Oliveira

SANTOS: Aranha; Leandro Silva, Bruno Aguiar, Vinícius Simon e Éder Lima; Anderson Carvalho, Rodrigo Possebon, Ibson e Felipe Anderson; Diogo e Alan Kardec. Técnico: Tata (interino)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Transmissão: Pay-per-view