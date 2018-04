Murray bate Del Potro e chega ao 5.º título do ano O escocês Andy Murray confirmou ontem sua grande fase ao bater o argentino Juan Martín del Potro na final do Masters de Montreal, no Canadá. Murray, que hoje aparecerá em segundo lugar no Ranking da ATP, venceu a partida, de virada, por 2 a 1 (6/7, 7/6 e 6/1), em duelo que teve a duração de 2h34. Esse foi o quinto título de Murray na temporada.