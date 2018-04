Murray derruba Federer e faz final com o nº 1 Djokovic

Andy Murray precisou de cinco sets e quase quatro horas de jogo para tirar Roger Federer da disputa pelo pentacampeonato do Aberto da Austrália. Sem tempo para grandes comemorações, o escocês tenta seu segundo título consecutivo de um Grand Slam neste domingo, a partir das 6h30 (de Brasília). Para isso, terá que derrotar Novak Djokovic, número 1 do mundo e um especialista na Rod Laver Arena: em Melbourne, ele conquistou três de seus cinco títulos em Slams.

Murray já derrotou Federer 11 vezes, em 20 partidas disputadas entre eles. O mais significativo triunfo veio na final olímpica de Londres, no ano passado. Mas ontem, na Austrália, o número 3 do mundo venceu o suíço pela primeira vez em um Grand Slam, por 6/4, 6/7 (5/7), 6/3, 6/7 (2/7) e 6/2.

"Sempre acreditei na vitória. Só precisava ficar concentrado e confiar em mim", disse Murray, que admitiu que o seu serviço funcionou com grande regularidade na partida - foram 21 aces e 75% de aproveitamento do primeiro serviço. "Saquei muito bem desde o começo. Estou muito contente, porque foi uma partida dura."

Enquanto Murray, que chegou à semifinal sem ceder nem um set sequer, enfrentou a partida mais desgastante do torneio, Djokovic chega à decisão de amanhã com um dia de descanso. Além disso, o líder do ranking chegou à final com impressionante tranquilidade. Precisou de 1h30 para atropelar David Ferrer por 6/2, 6/2 e 6/1.

Neste domingo, Djokovic disputa sua terceira decisão consecutiva em Melbourne. Vencedor em 2011 e 2012, também conquistou o Aberto da Austrália em 2008 e pode igualar Federer no número de títulos.

Por esses motivos, o suíço coloca o rival como favorito na final, mesmo tendo Murray derrotado o sérvio na conquista de seu único Grand Slam. "Novak sempre foi o favorito, mesmo considerando que Andy o derrotou na final do US Open", disse Federer. "Acho que um dia extra de descanso fará diferença e, além disso, ele é bicampeão aqui e tem jogado um grande tênis."