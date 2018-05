Murray enfrenta Wawrinka, Nishikori e Cilic na primeira fase do ATP Finals

Na outra chave, que homenageia Ivan Lendl, outra lenda do tênis, Novak Djokovic, agora número 2 do mundo, vai jogar contra o canadense Milos Raonic e os dois estreantes no torneio que fecha a temporada: o francês Gael Monfils e o austríaco Dominic Thiem.

Curiosamente, o sérvio nunca perdeu para nenhum dos rivais. Venceu 13 vezes o francês, sete o canadense e outras três o austríaco. Como comparação, Murray tem 12 derrotas contra os adversários da primeira fase, contra 27 vitórias.

Para reassumir a liderança do ranking, Djokovic obrigatoriamente tem que ser campeão com 100% de aproveitamento, vencendo os três jogos da fase de grupos. Ele estreia no domingo na O2 Arena contra Raonic, enquanto Murray só joga na segunda-feira, diante de Cilic.

Na primeira fase, cada tenistas faz três jogos contra seus adversários do grupo, avançando à semifinal os dois primeiros colocados. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, há a possibilidade de um jogador chegar à semifinal com apenas uma vitória - as duas últimas campeãs da versão feminina do torneio, o Masters da WTA, tiveram essa trajetória.

DUPLAS - Também nesta segunda-feira foram definidos os grupos em duplas. Os dois brasileiros que estão no torneio caíram na mesma chave. Estão no Grupo Edberg/Jarryd as duplas Jamie Murray/Bruno Soares e Ivan Dodig/Marcelo Melo, além de Treat Huey/Max

Mirnyi (Filipinas e Bielo-Rússia) e dos gêmeos norte-americanos Bob/Mike Bryan.