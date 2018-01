Musas tiram de letra perigos da aventura Saltar de bungee jump na Nova Zelândia, descer os imensos paredões da Chapada Diamantina e surfar nas ondas do Havaí são alguns dos desafios das musas/apresentadoras de programas de esportes radicais como Dora Vergueiro (27 anos), Luize Altenhofen (24), Lívia Lemos (19) e Daniela Monteiro (22). ?No começo, morria de medo de altura e tinha crises de choro antes de saltar de pára-quedas ou bungee jump. Hoje, tiro de letra?, conta Lívia Lemos, companheira de Luize Altenhofen no programa ?Rolé?, da SporTV. Leia mais no Jornal da Tarde