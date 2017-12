Mutola é tricampeã mundial nos 800m A moçambicana Maria Mutola foi o destaque desta terça-feira no Mundial de Atletismo de Paris, ao conquistar seu terceiro título mundial dos 800 metros, com o tempo de 1m59s89. Aos 30 anos, deixou para trás a britânica Kelly Holmes (prata) e a russa Natalia Kruschcheliova (bronze). Mutola já nem era favorita ? a austríaca Stephanie Graf era apontada como maior candidata ao ouro, mas não competiu alegando lesão. Também foi destaque a juvenil peruana Inés Melchor, de 16 anos, última em sua série dos 5.000 metros, que ficou muito emocionada ao ser ovacionada no Stade de France. No salto triplo feminino, venceu a russa Tatiana Lebedieva, com 15,18 m. A melhor do ano, a cubana Yamile Aldama, não participou: está na Grã-Bretanha tentando obter cidadania. O lituano Virgilius Alekna foi ouro no disco com 69,69 m. Saif Saaeed Shahen, queniano com cidadania do Catar, venceu os 3.000 m sobre obstáculos, com 8m04s39. E o norte-americano Jerome Young ganhou os 400 metros com 44s50.