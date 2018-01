Mutola vence de novo e leva US$ 1 milhão Maria Mutola ganhou nesta sexta-feira o prêmio de US$ 1 milhão, por mais uma vitória na prova dos 800 metros. Ao ficar em primeiro lugar na etapa de Bruxelas, com o tempo de 1m57s78, a atleta de Moçambique conseguiu vencer todas as 6 etapas da Golden League na temporada. Aos 30 anos, Mutola é campeã olímpica e mundial, além de estar invicta nas 17 provas dos 800m que fez na temporada. Na corrida desta sexta-feira, ela deixou a russa Natalya Krushchelyova em segundo e a marroquina Amina Ait Hammou em terceiro lugar.