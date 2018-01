Myskina enfrenta Zheng na decisão do Torneio de Estocolmo A russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número um, não teve dificuldades para bater a anfitriã Sofia Arvidsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e garantir neste sábado a classificação à final do Torneio de Estocolmo, na Suécia. A competição distribui US$ 145 mil em prêmios para as competidoras. A atleta número 11 do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) vai enfrentar na decisão do título a chinesa Jie Zheng, terceira pré-classificada, que passou pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 a 0, com 6/2 e 7/6 (9/7). Nos dois confrontos já realizados entre Myskina e Zheng, a russa levou vantagem em ambos. A última vitória da européia sobre a rival aconteceu no Torneio de Dubai, nesta temporada.