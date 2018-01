Myskina vence Bychkova no Masters de Miami A russa Anastasia Myskina venceu compatriota Ekaterina Bychkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/1, neste sábado, pela segunda rodada do Master Series feminino de Miami (EUA). Pelo torneio masculino, o espanhol David Ferrer venceu o compatriota Albert Montañés por 2 sets a 0, com parciais 6/1 e 6/1. Outros resultados do dia do feminino: Maria Kirilenko (RUS) 2 x 0 Vania King (EUA) (6/2 e 6/1) Virginie Razzano (FRA) 2 x 0 Martina Sucha (ESQ) (6/3 e 6/3) Anna Chakvetadze (RUS) 2 x 0 Shahar Peer (ISR) (6/1 e 6/2) Victoria Azarenka (BLR) 2 x 0 Jelena Jankovic (SEM) (6/3 e 6/1).