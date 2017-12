Myskina vence fácil na estréia de torneio na Turquia A tenista russa Anastasia Myskina não teve trabalho para estrear com vitória no Torneio de Istambul, na Turquia, que distribui 200 mil dólares em prêmios e serve de preparação para o Aberto de Roland Garros. Nesta terça-feira, já pela segunda rodada, a cabeça-de-chave número 1 bateu a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Ainda pela primeira rodada, a israelense Shahar Peer (cabeça 4) passou com facilidade pela norte-americana Jamea Jackson por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/1. Também sem problemas, a indiana Sania Mirza (quinta pré-classificada) se classificou ao vencer a turca Ipek Senoglu por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/1. A surpresa foi a eliminação da russa Anna Chakvetadze. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Anna perdeu para a norte-americana Meghann Shaughnessy por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4 e 6/0. Em outros jogos do dia, a italiana Mara Santangelo bateu a húngara Melinda Czink por 6/1 e abandono, e a norte-americana Mashona Washington ganhou da eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 a 1 - parciais de 7/6 (11/9), 6/7 (5/7) e 6/3.