N. England Patriots vence SuperBowl O New England Patriots derrubou neste domingo todas as previsões ao vencer por 20-17 o favorito St. Louis Rams, em busca de seu segundo título em três anos, e conquistou o SuperBowl, a final do futebol americano, graças a um gol de Adam Vinatieri, no final do segundo tempo, faltando pouco mais de um minuto para terminar a partida. É a primeira vez que os Patriots ganham o SuperBowl. Perderam de 46-10 para os Bears de Chicago, em 1986, e 35-21 contra os Packers de Green Bay, em 1997. As duas partidas foram disputadas no Super Dome de Nova Orleans. O jogo virou nos últimos dez minutos, quando os Patriots perdiam de 17-3. A jogada-chave foi o passe do quarteback Tom Brady a Troy Brown, que fez o time avançar da jarda 41 do New England para a 36 do St. Louis Rams. Três jogadas depois Adam Vinatieri marcou dois gols. A final foi disputada pelos dois melhores times, dentre 31 equipes que disputaram o campeonato. Os Rams conseguiram 14 vitórias e sofreram duas derrotas. Os Patriots terminaram a temporada regular com 11 vitórias e cinco derrotas. A popstar Mariah Carey interpretou o Hino Nacional dos Estados Unidos antes da partida. O beatle Paul McCartney homenageou - acompanhado por pessoas comuns que representaram os países que assistiram ao Superbowl - os mortos nos atentados de 11 de setembro. Os irlandeses do U2 tocaram seu rock durante o intervalo. Prognósticos de especialistas no futebol americano indicavam que os Rams deveriam ganhar dos Patriots por dois touchdowns de vantagem. O favorito tem Kurt Warner, o melhor quarterback da temporada: totalizou 4.830 jardas em passes. Dos Patriots, os especialistas destacavam Brady como revelação do time. Dos 20 eventos mais assistidos na história da tevê americana, 12 são Super Bowls. Mais de 72 mil ingressos são comercializados por cambistas - atividade regularizada nos Estados Unidos. Um casal pode gastar até US$ 20 mil para sentar num local privilegiado do Superdome.