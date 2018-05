Na Argentina, Marc Márquez crava terceira pole da MotoGP no ano

TERMAS DO RÍO HONDO - O espanhol Marc Márquez segue imbatível na MotoGP em 2014. Neste sábado, o espanhol cravou a terceira pole position nesta temporada, em três provas disputadas. Sensação da categoria, ele foi o mais rápido do treino para a etapa de Termas do Río Hondo, na Argentina, prova estreante no calendário e que acontecerá neste domingo.

Vencedor das duas provas disputadas até o momento e campeão da categoria no ano passado, Márquez dá cada vez mais impressão de não ter adversários à altura na MotoGP. Neste sábado, o piloto cravou o tempo de 1min37s683, quase um segundo à frente do segundo colocado, Jorge Lorenzo, que marcou 1min38s425.

A terceira colocação ficou com outro espanhol, Jorge Pedrosa, que cravou o tempo de 1min38s651. Aleix Espargaró foi outro dos destaques do treino e sairá na quarta colocação. O quinto melhor tempo foi de Andrea Dovizioso e o italiano Valentino Rossi, heptacampeão, será o sexto.

A hegemonia de Marc Márquez é traduzida na classificação da temporada da MotoGP. O espanhol lidera o campeonato com 50 pontos, 14 à frente de Dani Pedrosa, que é o segundo. A terceira colocação é de Valentino Rossi, com 28 pontos.