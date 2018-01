Na Austrália, Asafa Powell ganha o ouro nos 100 metros Com um tempo de 10s03, o atleta jamaicano Asafa Powell conquistou, nesta segunda-feira, a medalha de ouro nos 100 metros dos Jogos da Commonwealth, disputados em Melbourne, na Austrália. Powell, que possui o recorde mundial dos 100 metros, com 9s77, ficou à frente do nigeriano Soji Fasuba, que fez 10s11, e de Marc Burns, atleta de Trinidad & Tobago, que marcou o tempo de 10s17. A vitória mostrou que o jamaicano está totalmente recuperado da lesão sofrida em julho do ano passado, que o deixou afastado das principais competições do atletismo, como o Mundial de Helsinki, na Finlândia. A final dos 100 metros foi acompanhada por mais de 79 mil torcedores, que lotaram o estádio de Melbourne.