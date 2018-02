Na Austrália, ciclista morre após sofrer enfarte em treino Uma tragédia marcou o ciclismo nesta sexta-feira. Durante uma sessão de treinamento, o australiano Daniel Bennett, de apenas 23 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco. A informação foi divulgada pela própria Federação Australiana. "Bennett estava treinando pela manhã na região de Gold Coast, no leste australiano, quando caiu inconsciente da bicicleta. Prontamente, o atendimento médico chegou para reanimá-lo. Mas, infelizmente ele não resistiu e chegou morto ao hospital", explicou a federação em comunicado. O ciclista nasceu no Zimbábue e se mudou para a Austrália com sua família aos 10 anos. Nas duas últimas temporadas, ele competia por uma equipe francesa de Charvieu-Chavagneux, região próxima a Lyon. Vários casos de atletas mortos por enfarte marcaram o esporte mundial nos últimos anos, principalmente no futebol. No Brasil, o fato mais dramático aconteceu com o zagueiro Serginho, do São Caetano, que morreu durante uma partida contra o São Paulo, em 2004, pelo Campeonato Brasileiro.