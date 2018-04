Na Davis, a novidade é a volta de Thiago Alves O capitão João Zwetsch convocou a equipe que disputará a primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. O confronto com os Estados Unidos será de 1º a 3 de fevereiro em Jacksonville, na Flórida. Número 1 do Brasil e 33º do mundo, Thomaz Bellucci está confirmado, assim como a dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares. A surpresa é Thiago Alves, 145º da ATP, que volta ao time após quatro anos.