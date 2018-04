Na década de 90, dirigente cansou de ganhar títulos

Brunoro era o representante da empresa que chegava ao Brasil e via no Palmeiras a oportunidade de se popularizar no País.

No time profissional, era tudo mil maravilhas com dinheiro em caixa. Enquanto Brunoro esteve lá, o time conquistou três títulos Paulistas (1993, 94 e 96), dois Brasileiros (93 e 94) e uma Taça Rio-São Paulo (1993).

A equipe alviverde era base da seleção brasileira e não se cansava de dar shows.

Mas, desde que chegou ao clube, ele queria que a empresa gerisse não só o futebol profissional mas a base também. A ideia era dividir os lucros entre a Parmalat e o Palmeiras com a negociação dos garotos, algo que Mustafá Contursi, na época presidente do clube, jamais aceitou.

Após muitas desavenças, Brunoro resolveu deixar o clube em 1996 e foi trabalhar com o piloto de Fórmula 1, João Paulo Diniz.